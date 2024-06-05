بغداد:‌ عملنا مع طهران والأمم المتحدة وقمنا بتقیید أنشطة "زمرة المنافقین" الإرهابیة

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، وأشار هشام العلوي إلى أنهم عملوا مع إيران والأمم المتحدة من أجل إخراج تنظيم "زمرة المنافقين " من العراق، وقال: "انظروا كيف تعاملنا مع تواجد مجاهدي خلق، إذ كان نموذجًا جيدًا كقصة نجاح".

وأوضح: "عملنا مع إيران والأمم المتحدة وقمنا في نهاية المطاف بتقييد أنشطته (زمرة المنافقين الإرهابية )، واختار العديد من عناصره الذهاب إلى أوروبا كلاجئين".

كما شدد أنهم يعملون مع الحكومة الإيرانية لنزع سلاح الجماعات المناهضة لإيران المنتشرة في الإقليم الكردي شمال العراق، لافتًا إلى أن نزع سلاح تلك الجماعات قد يكون أسهل مقارنة بـ"بي كي كي".

وأكد أن وجود بي كي كي في العراق "غير قانوني"، وأضاف: "ليس لدينا نموذج ثابت، لكننا لا نعتقد أبدًا أننا سنحل هذه المشكلة بإجراءات أحادية".

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