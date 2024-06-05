العمید قاآني: كل عناصر جبهة المقاومة تسیر على طریق الحق

وقال إسماعيل قاآني، الیوم الأربعاء في لقاء مع أسرة اللواء "وجيه الله مرادي"من قادة فترة الدفاع المقدس وجبهة المقاومة في بابلسر: لقوة المقاومة اليوم في جميع أنحاء المنطقة، بنيتها المستقلة والمناسبة وهي صاحبة القرار على مستوى منطقتها.

وتابع قائلا : إن فصائل المقاومة نمت خطوة بخطوة واليوم كل عناصر جبهة المقاومة تسير على طريق الحق ضد الباطل.

وأضاف أن اللواء مرادي كان من القادة و الرواد أثناء الدفاع عن المراقد المطهرة وكان من الأشخاص الذين كان لهم دور فعال في تدريب قوات المقاومة.

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