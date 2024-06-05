العمید قاآني: كل عناصر جبهة المقاومة تسیر على طریق الحق
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قال قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري العميد "اسماعيل قاآني": إن جبهة المقاومة تسیر على طريق الحق ضد الباطل باقتدارها وقوتها وامتلاكها قوة عسكرية ممتازة.
وقال إسماعيل قاآني، الیوم الأربعاء في لقاء مع أسرة اللواء "وجيه الله مرادي"من قادة فترة الدفاع المقدس وجبهة المقاومة في بابلسر: لقوة المقاومة اليوم في جميع أنحاء المنطقة، بنيتها المستقلة والمناسبة وهي صاحبة القرار على مستوى منطقتها.
وتابع قائلا : إن فصائل المقاومة نمت خطوة بخطوة واليوم كل عناصر جبهة المقاومة تسير على طريق الحق ضد الباطل.
وأضاف أن اللواء مرادي كان من القادة و الرواد أثناء الدفاع عن المراقد المطهرة وكان من الأشخاص الذين كان لهم دور فعال في تدريب قوات المقاومة.