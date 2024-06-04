وزیر الخارجیة الایراني بالوکالة یلتقی امین عام حزب الله

وكان باقري قد اجرى محادثات في بيروت مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقام وزير الخارجية بالوكالة بزيارة "روضة الشهداء" ومثوى والدة سماحة السيد حسن نصرالله، وقرا الفاتحة علی أرواحهم الطاهرة.

وكان باقري قد وصل إلى بيروت امس الاثنين، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين.

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