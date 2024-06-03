قالیباف يقرر المنافسة للمرة الرابعة على منصب الرئاسة في إیران

واليوم هي الفرصة الأخيرة لتسجيل المرشحين الذين يعتزمون المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات، وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل.

في الأيام الماضية سجل سعيد جليلي، علي لاريجاني، عبد الناصر همتي، مصطفى كواكبيان، علي رضا زاكاني، وحيد حقانيان، محمود احمدي نجاد وعدد آخر من الشخصيات للترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وستقام الدورة الرابعة عشرة للرئاسة يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.

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