بدء الیوم الخامس والاخیر لتسجیل المرشحین للانتخابات الرئاسیة

وبدأ منذ الساعات الاولى من اليوم الاثنين، اليوم الخامس والاخير لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية بمقر الانتخابات بوزارة الداخلية.

واليوم هي الفرصة الأخيرة لتسجيل المرشحين الذين يعتزمون المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات، وأعلن المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات أنه لن يتم تمديد الموعد النهائي للتسجيل.

في الأيام الماضية سجل سعيد جليلي، علي لاريجاني، عبد الناصر همتي، مصطفى كواكبيان، علي رضا زاكاني، وحيد حقانيان، محمود احمدي نجاد وعدد أخر من الشخصيات للترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وبعد انتهاء المهلة لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية، سيدخل مجلس صيانة الدستور في عملية دراسة التأهيل في الفترة من 4 إلى 10 يونيو، وسيتم نشر أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية في 11 يونيو.

وسيبدأ موعد الحملات الانتخابية بمدة أسبوعين من 12يونيو إلى 26 يوليو، على أن تجري الانتخابات التاسعة لرئاسة الجمهورية في ايران في 28 يونيو.

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