لجنة الانتخابات الایرانیة: تسجیل 37 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسیة

وقال محسن إسلامي، المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد، في نهاية اليوم الرابع لتسجيل المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: قمنا اليوم باستقبال 57 شخصًا في مقر الانتخابات بوزارة الداخلية، منهم 7 نساء و50 رجلاً. وأخيرا، تم تسجيل 20 شخصا اليوم.

وتابع: في المجمل، خلال هذه الأيام الأربعة، راجعنا 137 شخصا للتسجيل في الانتخابات الرئاسية، منهم 15 امرأة و122 رجلا.

وذكر المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد: أن إجمالي عدد المرشحين المسجلين للانتخابات الرئاسية بلغ 37 شخصا. وغدا هو آخر يوم لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14.

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