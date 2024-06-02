لجنة الانتخابات الایرانیة: تسجیل 37 مرشحاً لخوض الانتخابات الرئاسیة
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اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الوطنية في ايران، محمد اسلامي، ان 37 مرشحا سُجلوا حتى الان من اجل خوض انتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الـرابعة عشرة.
وقال محسن إسلامي، المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في البلاد، في نهاية اليوم الرابع لتسجيل المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية: قمنا اليوم باستقبال 57 شخصًا في مقر الانتخابات بوزارة الداخلية، منهم 7 نساء و50 رجلاً. وأخيرا، تم تسجيل 20 شخصا اليوم.
وتابع: في المجمل، خلال هذه الأيام الأربعة، راجعنا 137 شخصا للتسجيل في الانتخابات الرئاسية، منهم 15 امرأة و122 رجلا.
وذكر المتحدث باسم مقر الانتخابات في البلاد: أن إجمالي عدد المرشحين المسجلين للانتخابات الرئاسية بلغ 37 شخصا. وغدا هو آخر يوم لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ14.