طهران تستدعي القائم باعمال سفارة السوید

وتم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران يوم السبت ، بعد نشر إتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة ضد إيران من قبل مسؤول سويدي.

وفي هذا الاستدعاء، تم ابلاغ القائم بالاعمال السويدي احتجاج جمهورية إيران الإسلامية على التصريحات المبنية على معلومات خاطئة وبتأثير من الكيان الصهيوني.

كما رفض مساعد المدير العام لدائرة أوروبا الغربية بالخارجية الإيرانية في هذا اللقاء هذه الاتهامات، وأشار إلى أن نشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة يظهر نية بعض الأطراف تقويض العلاقات الطويلة الأمد بين البلدين. وبناءً على ذلك، فان المتوقع من المسؤولين السويديين التزام المزيد من اليقظة تجاه التيارات المشبوهة.

من جانبه قال القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في إيران إنه سيبلغ عاصمة بلاده بالامر على الفور.

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