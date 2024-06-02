محمود احمدي نجاد هو من مواليد 28 اكتوبر 1956 بمدينة كرمسار احدى توابع محافظة سمنان .

أستاذ جامعي وسياسي أصبح عمدةً لبلدية طهران ثم رئيسا للجمهورية .

تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ 3 اغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية.

أعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه ميرحسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة .

انضم أحمدي‌نجاد الى مكتب تعزيز الوحدة بعد الثورة الاسلامية، ثم عُين كحاكم إقليم، لكنه أقيل بعد انتخاب محمد خاتمي رئيسا لإيران .

عينه مجلس بلدية طهران رئيساً للبلدية في عام 2003 .

كانت حملته الانتخابية الرئاسية عام 2005 ، بدعم من تحالف بناة إيران الإسلامي . أصبح رئيسًا بعد حصوله على 62% من الأصوات الانتخابية في الثالث من أغسطس 2005 .

متزوج وله ابنان وابنة .

يشار الى ان مجلس صيانة الدستور كان قد استبعد ترشيح أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية السابقة.

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