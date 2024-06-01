شمخاني: إصدار قرار ضد إِیران في مجلس محافظي الوکالة سیواجه ردا جدیا
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قال الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني إن إصدار قرار ضد البلاد في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيواجه ردا جديا وفعالا.
وعلق شمخاني على مساعي بعض الدول الأوروبية لإصدار قرار ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب أنه إذا أرادت بعض الدول الأوروبية عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، فإنها ستواجه ردا جديا وفعالا من إيران