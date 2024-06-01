شمخاني: إصدار قرار ضد إِیران في مجلس محافظي الوکالة سیواجه ردا جدیا

وعلق شمخاني على مساعي بعض الدول الأوروبية لإصدار قرار ضد إيران في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكتب أنه إذا أرادت بعض الدول الأوروبية عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع القادم لمجلس المحافظين، فإنها ستواجه ردا جديا وفعالا من إيران

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