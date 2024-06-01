إمرأة تترشح للإنتخابات الرئاسیة الإیرانیة

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن اسلامي:"لقد شهد اليوم الثالث من عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية حضوراً واسعاً مقارنة مع الأيام الماضية، وبامكان جميع من تتوفر لديهم الشروط المعلنة أن يحضروا إلى هذا المركز لتسجيل اسمائهم وسيكون يوم الإثنين القادم يوم الختام لتسجيل المرشحين".

من بين الشخصيات التي سجلت ترشحها في اليوم الثالث عضو البرلمان السيدة زهرة الهيان وعمدة طهران علي‌رضا زاکاني الذي شدد في مؤتمر صحفي على ضرورة الإهتمام بآلام الناس والعمل على رفع الضغوط الإقتصادية مؤكدا ضرورة العمل على استكمال مسار التقدم في البلاد.

وكان من بينِ أبرزِ المرشحين للانتخابات الرئاسية خلالَ اليومين الماضيين، رئيسُ البرلمان الأسبق علي لاريجاني، وممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والإصلاحي عبد الناصر همتي.

هذا وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في 12من حزيران يونيو وستستمر 16يوما، على ان تجرى الانتخابات الثامن والعشرين من الشهر القادم، لاختيار الرئيس التاسعة للبلاد عن طريق التصويت المباشر للشعب.

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