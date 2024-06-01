باقري کني: من المحتمل أن أزور لبنان وسوریا هذا الأسبوع

وأعرب، في تصريح على هامش اللقاء الدولي "غزة المقاومة والمظلومة"، عن أمله في أن "يتم تحقيق تضافر جاد للجهود في مواجهة الصهاينة من خلال المناقشات التي يتم اجراؤها مع سلطات هذه البلدان وكذلك مع حركات المقاومة".

وأكّد باقري كني أنّ "إيران لعبت وما زالت تلعب دورًا محوريًا ومهمًا في مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه للعدوان الصهيوني، وتسعى كما محور المقاومة الى اعادة الاستقرار والسلام الى المنطقة عن طريق رفض التحريض واشعال المنطقة".

endNewsMessage1