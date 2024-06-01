إیران تقترح عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

وكتب علي باقري على موقع التواصل الاجتماعي إكس مساء الجمعة: في اتصال هاتفي مع أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر، تباحثنا حول آخر تطورات حرب غزة وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ورفح والتعاون الثنائي بين إيران والجزائر.

وأضاف: لقد وجهت الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومسؤولين جزائريين آخرين على الرسائل التي بعثوها بمناسبة استشهاد آية الله رئيسي والدكتور أمير عبد اللهيان، واعلنت الدعم لجهود ومبادرات الحكومة الجزائرية باسم الدول الإسلامية في تقديم مشروع قرار لوقف هجمات الكيان الصهيوني.

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية: ضرورة التحرك العاجل والمشترك من جانب الدول الإسلامية لوقف جرائم كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وزيادة المساعدات لسكان غزة المظلومين. وبناء على ذلك اقترحت عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث لاقى هذا الاقتراح الترحيب.

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