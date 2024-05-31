السفیر الإیراني لدى الإمارات یلتقی بحاكم رأس الخیمة

التقى رضا عامري، سفير بلادنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحدث مع الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم رأس الخيمة.

وفي هذا اللقاء قدم سفير بلادنا، اثناء شكره لولي عهد الإمارات على رسالة العزاء والمواساة المكتوبة بمناسبة استشهاد الرئيس الشهيد ووزير الخارجية ورفاقه، تقريراً عن الاتجاه المتنامي للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات وأكد على استمرار سياسة إيران في تطوير وتعزيز العلاقات مع جيرانها، وعدد القدرات والتقدم الذي حققته إيران في مختلف مجالات الزراعة والصناعة والطب والمنتجات القائمة على المعرفة والتقنيات الجديدة، وبالإشارة إلى انعقاد الحدث المهم للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشهر الماضي، أعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في جميع المجالات.

مؤكداً على الموقع الجغرافي المميز لرأس الخيمة وقربها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب سفير بلادنا عن أمله في أن تتطور العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر تحقيقاً لإرادة قادة البلدين.

ومن جانب اخر أكد الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى وحاكم رأس الخيمة، أن الإمارات جادة أيضاً في تطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنظر إلى تعزيز العلاقات والتعاون باعتبارها ضرورية للتنمية والازدهار، وأكدا على ضرورة زيادة الاتصالات واجتماعات المسؤولين المعنيين في البلدين على تطوير التعاون الثنائي.

وأكد على الاستعداد الامارات لتقديم التسهيلات التي يحتاجها رجال الأعمال والناشطون الاقتصاديون الإيرانيون لتعزيز العلاقات بين البلدين.

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