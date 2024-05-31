إیران تدین بشدة العدوان الأمریكي البریطاني على الیمن

وأدان المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية بلادنا ناصر كنعاني بشدة الهجمات العسكرية الواسعة التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الليلة الماضية داخل الأراضي اليمنية، وأضاف أن مثل هذه الهجمات التعسفية والمغامرة تخرج عن القواعد المعترف بها دولياً والمبادئ وتنتهك سيادة اليمن ووحدة أراضيها.

وأضاف المتحدث باسم السلك الدبلوماسي أن الولايات المتحدة وإنجلترا أثبتا مرة أخرى أنهما الداعمان الكاملان لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف كنعاني: بمثل هذه الهجمات، تتهم الولايات المتحدة وإنجلترا بارتكاب جرائم إبادة جماعية من أجل زيادة حدة التوتر والأزمة في المنطقة، وتوسيع نطاق الحرب وعدم الاستقرار، وصرف الرأي العام عن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني، واتاحة الفرصة لاستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها هذا الكيان.

وتابع كنعاني: بدلا من اتخاذ إجراءات فعالة وفورية للقضاء على السبب الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار، فامريكا وانجلترا يشنان هجمات عسكرية على الدولة التي تحاول بطريقة أو بأخرى الضغط على هذا الكيان القاتل وإيقاف آلة القتل التابعة له.

وأكد المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية أن هذا النوع من العمليات العسكرية التعسفية والعدوانية لن يحقق بالتأكيد لهذه الدول المعتدية أي شيء سوى تفاقم حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة.

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