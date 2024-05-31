من هم ابرز المرشحین لانتخابات الرئاسیة المبكرة في ایران؟

وقال لاريجاني في كلمة له: إن المشاكل التي يعاني منها البلد يمكن حلها.. في حكومتي، سيتم الاستفادة من كل المهارات والكفاءات على اختلاف الأذواق السياسية.

وبأمر من وزير الداخلية أحمد وحيدي إنطلقت عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية في دورتها الـ14 عقب إستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، عملية تسمر 5 أيام.

وحيدي قال إنّه وبعد الإنتهاء من عملية تسجيل المرشحين سيجري التحققُ من أهليتِهم، داعيا جميع أبناء الشعب الى المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وعن اليوم الاول للتسجيل، قال المتحدث الرسمي باسم مركز الانتخابات محسن إسلامي ان 25 شخصًا لم تتوفر لديهم الشروط اللازمة للتسجيل في الانتخابات الرئاسية، فيما تمكن 5 مرشحين هم مقتدائي وجليلي وكواكبيان وصباغيان وحشمتيان من إكمال تسجيلهم.

لجنة الإنتخابات الرئاسية أعلنت عن خططها الخاصة بإعلانات المرشحين مشيرة إلى أن المناظرات التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية ستقام كما في العادة بين المرشحين للرئاسة.

وقال جليلي: من الضروري أن يستفيد الرئيس من الخبراء المتخصصين بأقصى حد ممكن، لمصلحة الشعب الايراني كما إن من واجب الحكومة أن تعمل على تطوير القدرات لتحقيق النجاحات.

هذا وستنطلق الدعاية الانتخابية للمرشحين النهائيين في الـ12 من حزيران يونيو وستستمر 16 يوما على ان تجرى الانتخابات الـ28 من الشهر المقبل، لاختيار الرئيس التاسع للبلاد عن طريق التصويت المباشر للشعب.

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