السعودیة تبعد 6 من الإعلامیین الإیرانیین العاملین في بعثة الحج

وكان هذا الفريق الإعلامي المكون من 6 صحفيين ومخرج وثائقي، قد اعتقلوا يوم الثلاثاء الماضي أثناء تسجيل تلاوة القرآن الكريم في المسجد النوي، وبعد ساعات قليلة من التحقيق تم نقلهم إلى مركز الاحتجاز المركزي للشرطة بالمدينة المنورة.

وتم ابعاد هذا الفريق الإعلامي من السعودية الليلة الماضية دون أداء فريضة الحج.

ويأتي ابعاد هذا الفريق الإعلامي للبعثة الإيرانية من السعودية بينما كانت وزارة خارجية بلادنا وممثلية الولي الفقيه لشؤون الحج والعمرة ورئيس بعثة الحجاج الإيرانيين وسفير بلادنا في المملكة تتابع موضوع إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.

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