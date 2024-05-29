اتفاقات جدیدة بین إیران والعراق بشأن زیارة الأربعین

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الداخلية الايراني احمد وحيدي ونظيره العراقي عبدالامير الشمري بطهران يوم الثلاثاء اثر اجتماع عقد للبحث في ترتيبات اقامة زيارة الاربعين الحسيني بافضل شكل ممكن اضافة الى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر هذا الاجتماع اعضاء لجنتي الاربعين في البلدين والمسؤولين المعنيين.

وأكد وزير الداخلية الايراني في المؤتمر الصحفي أن إصدار جوازات سفر الأربعين سيكون كما كان في السابق، وقال أن إلغاء التأشيرات سيطبق هذا العام أيضا في زيارة الأربعين.

وأشار إلى وضع الرعايا الاجانب الذين يدخلون إيران ويخرجون من حدود إيران للمشاركة في مراسم الأربعين، وقال: إن الرعايا الاجانب المتواجدين حاليا في إيران سيكونون كما كانوا من قبل وفق الاتفاقيات المبرمة مع الجانب العراقي، ولكن ستكون هناك قيود بالنسبة للمواطنين الباكستانيين والأفغان، وبحسب الجانب العراقي، يتم إبلاغ هذه القيود إلى البلدين.

وتابع وزير الداخلية: لقد جرت المناقشات حول الأربعين، وكانت لدينا تجربة جيدة في مراسم أربعين العام الماضي، وأردنا مواصلة ذلك وتحسينه في هذا اللقاء. وكان من بين اتفاقيات الأربعين دخول مركبات النقل الإيرانية إلى العراق، لكن ذلك لم يكن ممكنا بالنسبة للمركبات الخاصة بسبب حركة المرور المزدحمة في العراق.

وفي إشارة إلى شعار أربعينية هذا العام قال وحيدي: بالتنسيق مع العراق وفي ضوء القضية الفلسطينية تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسمية شعار هذا العام بـ “كربلاء طريق الأقصى” وازيح الستار عن هذا الشعار بحضور وزير الداخلية العراقي.

من جانبه قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في هذا المؤتمر الصحفي، في إشارة إلى مواضيع هذا اللقاء: تمت مناقشة قضايا مختلفة، بما في ذلك مراقبة الحدود الدولية والجريمة المنظمة. كما أن هناك تفاهمات من الماضي بين الجانبين. وستكون الحدود البرية والجوية مفتوحة للزوار كما كان من قبل. وتمت مناقشة القضايا التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة مرة أخرى.

وقال أيضًا عن إقامة مواكب لاستقبال زوار الأربعين: الحكومة تحاول توفير السكن المناسب للزوار. كما قامت العتبة الحسينية بتجهيز مجمع كبير لاستقبال الزوار. وسيتم حشد كافة مرافق الحكومة العراقية لخدمة الزوار ونظرًا للحرارة المرتفعة خلال زيارة الاربعين، فاننا نتوقع أن تكون حركة معظم الزوار ليلًا.

وفي هذا اللقاء، أكد الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بزيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام وأصحابه الأبرار بافضل شكل ممكن.

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