لدى استقبال وزیر الخارجیة العماني.. مخبر: لتوسیع التفاعلات الاقتصادیة بین طهران ومسقط الى اضعاف عدیدة

وجاءت تصريحات مخبر خلال استقباله اليوم الاثنين وزير خارجية عمان "بدر بن حمد البوسعيدي"، الذي يقوم بزيارة طهران حاليا لتقديم واجب العزاء باستشهاد رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي" ووزير الخارجية الشهيد "حسين امير عبداللهيان" ورفاقهما.

واكد الرئيس الايراني بالوكالة على، ان "ايران تربطها علاقات تاريخية واخوية مع سلطنة عمان"؛ مثمنا مواقف التضامن التي صدرت عن الشعب والحكومة في هذا البلد، مع ايران حكومة وشعبا باستشهاد رئيس الجمهورية ورفاقه.

وصرح مخبر : ان دأب الرئيس الشهيد "اية الله رئيسي"، كان استمرار العلاقات الستراتيجية وتوسيع التعاون في كافة المجالات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

وتطلع، في ظل ارادة مسؤولي البلدين، الى اتخاذ خطوات كبيرة باتجاه تطوير ورفع مستوى العلاقات الايرانية العمانية بشتى المجالات التي تهم الجانبين.

من جانبه، صرح البوسعيدي بانه يحمل رسالة تضامن ومواساة من قبل سلطان عمان "هيثم بن طارق" وحكومة وشعب بلاده الى سماحة قائد الثورة الاسلامية والمسؤولين والشعب في ايران، بهذا المصاب.

واضاف وزير الخارجية العماني في لقائه مخبر اليوم، ان دولة وشعب عمان فقدا اثر هذا الحادث المرير، اصدقاء مقريبن لهما.

واعرب البوسعيدي عن امله للحكومة الايرانية بمواصلة الازدهار والنجاح في خدمة مواطنيها وتحقيق اهداف الرئيس الشهيد، حول توسيع العلاقات وتضافر الجهود مع الدول الاسلامية بما فيها سلطنة عمان.

كما اشاد وزير الخارجية العماني، بجهود رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة، الهادفة الى متابعة وتحقيق الاهداف المحددة بشان تنمية العلاقات بين طهران ومسقط.

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