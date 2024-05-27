قائد الثورة الاسلامیة یعزي سید المقاومة برحیل والدته المکرّمة

وجاء نصّ بيان قائد الثورة الاسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحضور المبارك للمجاهد العظيم، سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد حسن نصرالله، قائد المقاومة في لبنان، دامت بركاته،

السلام عليكم.

أقدّم خالص التعازي بوفاة والدتكم المكرّمة، ويكفي كرامة لتلك المرحومة أن سيد المقاومة المناضل قد خرج من حجرها الطاهر. عليها رضوان الله ورحمته، وسلام الله وبركاته عليكم وعلى رفاقكم المجاهدين في جبهة المقاومة العظيمة.

السيد علي الخامنئي

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