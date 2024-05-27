في مؤتمر صحفي مع البوسعیدي.. باقري: هناك إجماع مع مسقط علی المزید من الجهود لوقف جرائم غزة

وصرح باقري خلال مؤتمره الصحفي مع البوسعیدي أنه في هذا المجال ستتعاون إيران وسلطنة عمان مثل المجالات الأخری.

وشکر باقري وزیر الخارجية العماني علی التعبیر عن تعاطفه مع إيران حکومة وشعبا وکذلك مشارکة الوفد العماني في مراسم تشییع وتأبین الشهیدین إبراهيم رئیسي وحسین أمیرعبداللهیان ورفاقهما یوم الأربعاء الماضي قائلا ان الأصدقاء العمانیین أثبتوا أنهم أصدقاء دائمون وأشقاء مقربون لإيران حکومة وشعبا ونحن في إيران نقدر هذا النهج من أشقائنا العمانیین.

وصرح أن مبادرة حکومة آیة الله رئیسي في تعزیز أواصر الصداقة والتعاون بین الجیران تعتبر مکسبا کبیرا للشعب الإيراني وأن توطید أواصر الصداقة والتعاون بین الجیران یحول دون تدخل الأجانب في المنطقة مضیفا أن إرادتنا تتمثل في عدم وجود أي إنفصام في الأواصر الودیة مع الجیران.

من جانبه قال وزیر الخارجية العماني انه یزور طهران حالیا لتقدیم واجب العزاء والتعاطف مع الشعب الإيراني وإجراء مشاورات بین البلدین مضیفا أن العلاقات بین البلدین متنامیة ونأمل أن یتم تطویرها أکثر من ذي قبل.

وتابع أنه خلال لقائه باقري ناقش الجانبان الملفات العالقة بین البلدین وکذلك القضیة الفلسطینیة والقضایا الإقلیمیة والدولیة الأخری.

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