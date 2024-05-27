واشنطن تضغط على أوروبا للتراجع عن توبیخ إیران لتقدمها في برنامجها النووي

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم إن "واشنطن تعارض سعي لندن وباريس للوم طهران بمجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو".

ومطلع الشهر الجاري، حض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إيران على اتخاذ "إجراءات ملموسة وعملية" من أجل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وندد بتعاون "غير مرض على الإطلاق" من جانب طهران.

وقال مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة للصحفيين لدى عودته إلى فيينا من زيارة استمرت يومين لإيران، إن "الوضع الراهن غير مرضٍ على الإطلاق. نحن عمليا في طريق مسدود.. ويجب أن يتغير ذلك".

وأجرى جروسي في زيارته الأولى إلى إيران منذ مارس 2023، محادثات "هامة" مع السلطات التي أبدت "استعدادها لاتّخاذ تدابير ملموسة" بعد عام ونيّف على تدهور العلاقات.

وكان غروسي قد شدّد خلال النهار على ضرورة "تسوية الخلافات" بشأن القضية النووية في وقت يعيش الشرق الأوسط "أوقاتا عصيبة"، خاصة على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المدعومة من طهران.

ولفت خلال مؤتمر حول النووي نظمته السلطات الإيرانية في أصفهان (وسط) إلى أنه "في بعض الأحيان، يضع السياق السياسي عقبات في طريق التعاون الكامل" بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي.

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