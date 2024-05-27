بدء الدورة الثانیة عشرة لمجلس الشوری الإسلامي

وحضر رئيس السلطة القضائية، وسفراء الدول المختلفة في طهران، ورؤساء الدورات السابقة لمجلس الشوری الإسلامي وممثل قائد الثورة الإسلامیة حجة الإسلام محمد محمدي كلبايکاني ومجموعة من عوائل الشهداء الذين دافعوا عن المراقد المطهرة ووزراء الحكومة الـ 13 (الحكومة الحالية) والقائم باعمال رئيس الجمهورية الايرانية، وجمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين في حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشوری الإسلامي.

ورافق بداية مراسم افتتاح الدورة البرلمانية الثانية عشرة عزف نشيد الجمهورية الإسلامية من قبل الوحدة العسكرية للجيش.

وفي هذه المراسم وبعد تأسيس هيئة الرئاسة سيتم عرض تقرير النائب التنفيذي لمجلس النواب، ومن ثم قراءة رسالة قائد الثورة بمناسبة بداية الولاية الثانية عشرة للبرلمان الايراني.

وقرأ حجة الإسلام محمدي كلبايكاني رسالة قائد الثورة بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

و وجه سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي (مد ظله العالي)، رسالة بمناسبة افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

ونص رسالة قائد الثورة الإسلامية التي قرأها صباح اليوم حجة الإسلام والمسلمين محمدي كلبايكاني رئيس مكتب سماحة القائد في مراسم افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى الإسلامي على النحو التالي:

مجلس الشورى الإسلامي ويدعى أيضًا بالبرلمان الإيراني ويسمونه أحيانا بمجلس الشعب وهو سلطة تشريعية وطنية في إيران. حيث نص الدستور الإيراني على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.

یتبع...

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