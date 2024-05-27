سفیر إیران في أفغانستان: حصلنا على حقوقنا المائیة في نهر هیرمند

أكّد السفير الإيراني في أفغانستان، حسن كاظمي قمي، الأحد، أنّ إيران حصلت على حقوقها من المياه من أفغانستان المجاورة بعد مفاوضات بين الطرفين.

وفي لقاء مع الإعلام الإيراني، نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال قمي إنّه "تمّ تأمين أكثر من 300 مليون متر مكعب من حقوق طهران المائية من أفغانستان، من خلال المفاوضات والاتفاقيات مع الحكومة الأفغانية المؤقتة".

وأضاف السفير الإيراني أنّ أفغانستان "ضمنت حقوق إيران المائية من خلال إصلاح بوابات سد كمال خان وجرف طريق نقل المياه في اتجاه سيستان".

كما أشار إلى أنه "في ضوء النهج التعاوني والبنّاء الذي تتبعه إيران والتزامات الحكومة الأفغانية المؤقتة، فمن المتوقع أن يتم الوفاء بحقوق إيران المائية من نهر هيرمند بالكامل بحلول نهاية عام المياه الحالي".

من جانبها، شدّدت حكومة أفغانستان، على الوفاء بحقوق إيران المائية بالكامل في حال زيادة هطول الأمطار.

ونقلت "طلوع نيوز" عن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، قوله إنّ الاحتياطات المائية لدى أفغانستان "ليست كافية من أجل التعويض" عن عدة سنوات من الجفاف، مؤكّداً أنّه في حالة تمكّن الحكومة الأفغانية من إدارة المياه فإنّها "ستوفر المياه لإيران".

وذكرت القناة، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الطاقة والمياه، مطيع الله عابد، أنّ الجفاف الذي شهدته البلاد العام الماضي، خاصةً في حوض نهر هيرمند، أدى إلى نقص المياه بشكلٍ كبير وهو ما أثر أيضاً على المواطنين الأفغان.

ويعتبر ملف المياه من أكثر الملفات الشائكة التي تؤثر على العلاقات الأفغانية الإيرانية على مدار الحكومات المتعاقبة في كلا البلدين، على الرغم من وجود اتفاقية لإدارة المياه وتدفقها من أفغانستان إلى إيران.

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