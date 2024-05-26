عراقجي: التهدید النووي الصهیوني قد یغیر عقیدة إیران النوویة

واضاف عراقجي في كلمته بمؤتمر تطورات الشرق الأوسط بعد عملية "طوفان الأقصی" إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن بصوت عال أنها تدعم المقاومة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال ولا تخجل من ذلك ابدا.

ولفت الى ان التهديد النووي الذي يشكله الكيان الصهيوني سيغير المعادلات الأمنية في المنطقة وسيجبر الآخرين على إعادة النظر في مواقفهم السابقة فيما يتعلق بالطاقة النووية السلمية.

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