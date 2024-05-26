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سياسة ٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢٤ - ١٤:١١:٠٧

إیران.. وزیر الصحة الأسبق وأحد رموز التیار المحافظ یعلن الترشح للرئاسة

أعلن وزير الصحة الإيراني الأسبق مسعود بزشكيان، أحد قيادات الجناح الإصلاحي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 يونيو/ حزيران المقبل.