إیران.. وزیر الصحة الأسبق وأحد رموز التیار المحافظ یعلن الترشح للرئاسة
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أعلن وزير الصحة الإيراني الأسبق مسعود بزشكيان، أحد قيادات الجناح الإصلاحي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال بزشكيان في معرض إعلان عزمه الترشح: هناك انطباع حول إيران على المستوى الوطني والدولي بأن الشعب مستاء من صناديق الاقتراع. هدفي من المشاركة في الانتخابات هو زيادة إقبال الناس على صناديق الاقتراع.
يذكر أن مسعود بزشكيان شغل منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وهو حاليا نائب برلماني عن محافظة تبريز.
وكان بزشكيان قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2021 كمنافس للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، لكن ترشحه قوبل بالرفض من قبل مجلس صيانة الدستور.