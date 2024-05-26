سعید جلیلي یرشح نفسه للإنتخابات الرئاسیة

ويقوم سعيد جليلي بالتسجيل للترشيح في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، حيث زار الليلة الماضية أربعة نواب في المجلس الشورى الاسلامي عن مدينة مشهد مكتب ممثل قائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي للدعوة عنه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو.

ونتائج هذا اللقاء تقيد بان سعيد جليلي حسم قراره بشأن الانتخاب وانه سيرشح نفسه للدخول في ساحة الانتخابات.

endNewsMessage1