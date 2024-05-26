وزیر الداخلیة یوجّه ببدء الانتخابات الرئاسیة الـ 14 في ایران

وفي نص التعميم الصادر عن وزير الداخلية اليوم الاحد، جدّد وحيدي تقديم العزاء والمواساة باستشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي" ورفاقه الشهداء اثر حادث المروحية الرئاسية في شمال غربي البلاد.

وكتب وزير الداخلية، انه "استنادا الى المادتين 38 و39 من دستور الجمهورية الاسلامية، انني اعلن عن بدء الدورة الـ 14 لانتخابات رئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران".

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