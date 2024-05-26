مخبر: استراتیجیة دعم حرکة المقاومة لن تتغیر بتغیر الأشخاص

وأعرب مخبر، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مساء أمس السبت، عن تقدیره لتعبير زیاد النخالة عن التعاطف مع ایران حکومة وشعبا عقب استشهاد الرئيس الإيراني إبراهیم رئیسي ومرافقیه.

واعتبر الدعم الجاد للمقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من اهتمامات الشهیدين آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" و"حسين أمير عبداللهيان".

وقال: إن الاستراتيجية الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حركة المقاومة، وخاصة فصائل المقاومة الفلسطينية، لن تتغير بتغير الأشخاص.

واعتبر استراتيجية المقاومة هي الطريقة الأكثر فعالية للمواجهة مع جرائم واعتداءات الکیان الصهيوني، مضیفا أن عملية الوعد الصادق هي إحدى نتائج حركة المقاومة التي كسرت هيمنة أمريكا والكيان الصهيوني.

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