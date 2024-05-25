باقري ولافروف تؤکدان استمرار سیر البلدین نحو شراکة استراتیجیة کاملة

وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مساء السبت مع وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري عن تعازيه ومواساته بمناسبة استشهاد رئيس الجمهورية ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أكد على اهتمام وعزم وارادة بلاده في متابعة وتعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه أعرب القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري عن امتنانه وتقديره لتعاطف كبار المسؤولين الروس واستعداد بلدهم للتعاون في عملية البحث عن المروحية التي كانت تقل الرئيس الشهيد ووزير الخارجية، وقال: ان تعزيز العلاقات الدولية هو الخيار الاستراتيجي للبلدين إيران وروسيا، لتشكيل عالم عادل، وفي هذا الاتجاه، ستلعب كل منهما دوراً بناءً على قدراتها وإمكانياتها.

وأكد: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضاً تسير بقوة في هذا الاتجاه كما كانت في الماضي.

كما اكد وزير خارجية روسيا والقائم بأعمال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية على تعزيز العلاقات الثنائية وتشاورا بشأن التخطيط والارتقاء بالتعاون متعدد الأطراف في الأيام المقبلة.

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