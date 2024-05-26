إیران والسودان یتفقان علی إستعجال إکمال فتح سفارتیهما

وذكرت الوزارة في بيان أن الطرفين تناولا خلال اللقاء «سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات».

وأضاف البيان: «جرى الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين بقيادة سفيري كل منهما لدى الآخر للمساهمة في دفع العلاقات بين البلدين بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات».

وقدّم الوزير السوداني التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللھيان وآخرين في حادث تحطم الطائرة المروحية، الأسبوع الماضي.

وأعلنت إيران، يوم الاثنين الماضي، استشهاد رئيسي وعبداللهيان وعدد من المرافقين لهما جراء تحطم مروحية كانت تقلهم خلال عودتها من منطقة "خداآفرين" إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

وكان السودان قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتيهما، وتبادل الوفود الرسمية لبحث تطوير التعاون بينهما.

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