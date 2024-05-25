ولی العهد السعودي یقبل دعوة رسمیة لزیارة إیران

وقال مخبر في هذه المحادثة: "كما كان رئيسنا الراحل قد دعاكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".

وبالمقابل وضمن قبوله هذه الدعوة، وجه ولي العهد السعودي أيضًا الدعوة إلى مخبر لزيارة السعودية.

والجمعة، أجرى ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً، بالقائم بأعمال الرئاسة الإيرانية، حيث أعرب عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ومرافقيهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية- واس.

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