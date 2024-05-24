أنور قرقاش یثیر تفاعلا بتدوینة عن "إشارات إیجابیة" بین دول الخلیج الفارسي وإیران

وقال أنور قرقاش في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الجمعة: "إشارات إيجابية بين دول الخليج (الفارسي) وإيران تعكس رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات وخفض التصعيد بالمنطقة، بدءاً من الحضور الخليجي الواسع في جنازة الرئيس الراحل، إلى التصريحات البناءة المتبادلة بشأن سياسة حُسن الجوار".

وأضاف مستشار الرئيس الإماراتي في منشوره: "فرصة قد تكون تاريخيّة يجب البناء عليها بما يخدم استقرار وازدهار المنطقة".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الجمعة، أن "الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي قدم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية".

وكان بعض قادة ومسؤولي دول الخليج الفارسي، من بينهم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ووزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قدموا واجب العزاء في موت الرئيس الإيراني الراحل وعدد من مرافقيه، في العاصمة طهران.

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