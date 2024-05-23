"محور المقاومة" یجتمع في إیران على هامش تشییع جثمان الشهداء

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، تم مناقشة الاوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعمليات طوفان الاقصى ودور محور المقاومة .

وجرى التاكيد في الاجتماع على استمرار الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة بمشاركة جميع فصائل المقاومة في المنطقة ومحاورها.

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