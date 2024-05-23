قائد الثورة یقیم مجلس تابین على روح الرئیس الشهید ومرافقیه
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اقام قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي اليوم الخميس مجلس تابين على روح رئيس الجمهورية الشهيد ومرافقيه في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.
وقد بدات مراسم التابين على روح حجة الاسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية وحجة الاسلام والمسلمين آل هاشم امام جمعة تبريز وحسين امير عبد اللهيان وزير الخارجية ومالك رحمتي محافظ اذربايجان الشرقية والعميد مهدي موسوي رئيس فريق حماية رئيس الجمهورية وافراد طاقم الطائرة العمودية، منذ الساعة ۹:۳۰ من صباح اليوم بحسينية الإمام الخميني (رض) بطهران.
والمشاركة في مجلس التامين مفتوحة للجميع.