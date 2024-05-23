بدء مراسم تشییع جثمان الشهید امیر عبداللهیان في طهران

وبدات المراسم في ساحة "مشق" بمبنى وزارة الخارجية في طهران.

وفي ختام المراسم، سيصار الى نقل جثمان الشهيد امير عبد اللهان الى مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوبي طهران، حيث يوارى الثرى.

وكان اهالي طهران قد شيعوا امس شهداء الخدمة، ومن ثم شارك كبار المسؤولين والشخصيات الاجنبية من مختلف دول العالم، في مراسم التابين والقاء النظرة الاخيرة على الشهداء.

كما نُقل جثمان الشهيد امير عبد اللهيان ليلة امس الى مدينة مشهد، لتشييعه داخل ضريح الامام الرضا (ع).

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