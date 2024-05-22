قائد الثورة یتفقد عائلة الرئیس الشهید آیة الله رئیسي

وقد تحدث سماحة قائد الثورة الاسلامية مع افراد عائلة الرئيس الشهيد خلال هذه الزيارة التفقدية.

يذكر انه بعد اقامة صلاة الجنازة من قبل قائد الثورة الاسلامية على جثمان الرئيس الشهيد آية الله السيد إبراهيم رئيسي ومرافقيه الشهداء صباح اليوم الأربعاء ، تم تشييع الجثامين الطاهرة من ساحة الثورة إلى ساحة آزادي بحضور الملايين من المواطنين.

جدير ذكره انه بعد انتهاء مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي" على نهر ارس الحدودي المشترك بين ايران وجمهورية اذربيجان والتي جرت بحضور الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الاذربيجاني الهام علييف ظهر الاحد، توجه آية الله رئيسي والوفد المرافق له بثلاث مروحيات الى مدينة تبريز لتدشين مشروع لتحسين جودة انتاج مصفاة تبريز، الا ان المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية تحطمت بسبب الظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف في منطقة ورزقان بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وبسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف تعرقلت عمليات البحث والانقاذ حتى تم العثور على حطام المروحية صباح الاثنين.

وكانت المروحية تقل ايضا حجة الإسلام سيد محمد علي آل هاشم ممثل الولي الفقيه وإمام الجمعة في تبريز، وحسين أميرعبد اللهيان وزير الخارجية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية، والعميد سيد مهدي موسوي قائد وحدة حماية رئيس الجمهورية، والعقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، والعقيد طيار محسن دريانوش، والرائد المهندس بهروز قديمي.

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