وصول وفود من مختلف الدول إلى طهران ولقاءات مع خامنئي لتقدیم التعازي بإستشهاد رئیسي ورفاقه
بدأت الوفود الرسمية من مختلف الدول بالوصول إلى طهران، إضافة إلى شخصيات حزبية أجبنية، وذلك للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما الذين استشهدوا جرّاء حادثة تحطم المروحية، في حين تلتقي وفود الدول بالقائد الثورة السيد علي خامنئي لتقديم التعازي.
في هذ الصدد التقى قائد الثورة آیةالله السيد علي خامنئي، في طهران، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.
هذا، ووصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع.
وفي السياق، التقى آیة الله خامنئي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الذي ألقى كلمة في وقت سابق من يوم الأربعاء قبل أن يؤم قائد الثورة الصلاة على جثامين رئيسي ورفاقه.
وسيشارك 50 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى في المراسم الرسمية التي ستقام بعد ظهر الأربعاء، وذلك بعد أن انطلقت المواكب من جامعة طهران إلى ساحة إنقلاب الشاسعة في وسط طهران، وسط مشاركة شعبية واسعة.