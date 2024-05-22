وصول وفود من مختلف الدول إلى طهران ولقاءات مع خامنئي لتقدیم التعازي بإستشهاد رئیسي ورفاقه

في هذ الصدد التقى قائد الثورة آیة‌الله السيد علي خامنئي، في طهران، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

إلى ذلك، وصل إلى طهران رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد يضم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

هذا، ووصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى طهران للمشاركة في مراسم التشييع.

وفي السياق، التقى آیة الله خامنئي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية الذي ألقى كلمة في وقت سابق من يوم الأربعاء قبل أن يؤم قائد الثورة الصلاة على جثامين رئيسي ورفاقه.

وسيشارك 50 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى في المراسم الرسمية التي ستقام بعد ظهر الأربعاء، وذلك بعد أن انطلقت المواكب من جامعة طهران إلى ساحة إنقلاب الشاسعة في وسط طهران، وسط مشاركة شعبية واسعة.

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