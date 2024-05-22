جثمان ایة الله رئیسي سیواري الثرى بجوار الامام الرضا (ع)

واضاف منصوري، الذي يتولى رئاسة اللجنة المنظمة لمراسم تشييع شهداء الخدمة، قائلا في تصريح صحفي اليوم، ان مراسم تابين الشهيد السيد رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين امير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث المروحية، ستنطلق مساء اليوم في صالة المؤتمرات الدولية بطهران، وبمشاركة جمع من القادة والمسؤولين رفيعي المستوى من شتى الدول.

واوضح هذا المسؤول، ان ما يقرب عن 60 مسؤولا رفيعا اعلنوا عن استعدادهم للمشاركة في هذه المراسم، ونحن باستضافتهم انشاء الله؛ مردفا ان هناك مسؤولين من دول اخرى سوف يحضرون لتقديم واجب العزاء الى سماحة قائد الثورة الاسلامية.

وحول مراسم تشييع جثمان الشهيد رئيسي، اشار منصوري بان موكب الجنازة سيصل صباح غد الى محافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرق)، لينطلق على ايدي المشيعين بدءا من الساعة الثلامنة صباحا.

وعزا هذا المسؤول، اسباب اختيار محافظة خراسان الجنوبية كاحدى محطات التشييع، الى تعلق الشهيد رئيسي الكثير لهذه المحافظة، وايضا اختياره عضوا في مجلس خبراء القيادة عن اهاليها.

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