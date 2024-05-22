قائد الثورة: ستستمر سیاسة إیران فی تعزیز العلاقات مع أرمینیا

قائد الثورة الإسلاميّة عبّر عن تقديره مواساة رئيس وزراء أرمينيا، مشيراً إلى المشتركات التاريخيّة والجغرافيّة ومصالح البلدين المشتركة، وأضاف سماحته: إنّ سياسة جمهوريّة إيران الإسلاميّة القائمة على تعزيز العلاقات مع أرمينيا ومضاعفتها يوماً بعد يوم ستستمرّ في ظلّ توجيهات السيّد مخبر.

كما لفت الإمام الخامنئي إلى تأكيد رئيس الوزراء الأرميني على استراتيجيّة العلاقات بين البلدين قائلاً: إنّ تأكيدي تعزيز مجالات التعاون منطلقٌ من استراتيجيّة هذه العلاقات، لكن المهمّ هو وجود معارضين لها، وعليه يجب توخّي الدقّة والحذر في إنجاز الأمور المرتبطة بالبلدين.

وتابع قائد الثورة الإسلاميّة: كان رئيس جمهوريّتنا الفقيد حسّاساً جدّاً تجاه القضايا الحدوديّة المرتبطة بأرمينيا والأحداث ذات الصّلة بهذه القضيّة، ويجب أن يستمرّ أخذ هذه الحساسيّات والحذر بعين الاعتبار لنتمكّن من تأمين مصالحنا بأنفسنا.

من جانبه، قال رئيس وزراء أرمينيا السيّد نيكول باشينيان: لقد صَدمنا خبر رحيل رئيس جمهوريّة إيران ووزير خارجيّتها ورفاقهما في الحادث الجوّي، لكن، كما أشرتم سماحتكم، نحن واثقون، في ظلّ قيادتكم وإرشاداتكم، من عدم وقوع خلل في شؤون إيران.

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