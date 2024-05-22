قائد الثورة الاسلامیة یستقبل رئیس الوزراء العراقي

وقدم رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، خلال لقاء قائد الثورة الإسلامية، التعازي نيابة عن العراق حكومة وشعباً باستشهاد الرئيس الإيراني ورفاقه.

ووصل رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي ورفاقه.

وقال الإمام الخامنئي خلال لقاء رئيس وزراء العراق: لقد فقدنا شخصية بارزة. لقد كان السيد رئيسي أخا طيبا للغاية ومسؤولا كفؤا ومخلصا وجادا.

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