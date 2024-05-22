هیئة الأرکان الإیرانیة تنفي دور المسیرة الترکیة في الکشف عن حطام المروحیة الرئاسیة

واصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بياناً قالت فيه إثر الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس والوفد المرافق له ووجود ظروف جوية سيئة للغاية والتعقيد الجغرافي والطبيعة الجبلية للمنطقة، فضلاً عن تواجد الطائرات الإيرانية المسیرة المتطورة المزودة برادار "SAR" لتنفيذ مهام في شمال المحيط الهندي وبعدهم لمسافة كبيرة عن موقع تحطم المروحية، اضطرت فرق الإنقاذ ببدء عملية البحث بالوسائل الأرضية.

وأضاف البيان، في ظل هذا الوضع، وبعد إعلان الدول الصديقة عن استعدادها للتعاون، وافقت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على اقتراح الدولة الأقرب، أي تركيا؛ لكن على الرغم من أن تركيا أرسلت طائرة مسيرة مزودة بكاميرات رؤية ليلية وحرارية إلى المنطقة، إلا أن هذه الطائرة فشلت في الإعلان بدقة عن موقع تحطم المروحية بسبب عدم وجود معدات "كشف ومراقبة النقاط تحت السحاب" وعادت في النهاية إلى تركيا.

وتابع البيان، في النهاية، وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين، تم اكتشاف المكان الدقيق لتحطم المروحية من قبل فرق الإنقاذ البرية والطائرات الإيرانية المسيرة التابعة للقوات المسلحة، والتي تم استدعاؤها من المهمة في شمال المحيط الهندي.

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