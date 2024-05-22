قائد الثورة یقیم صلاة المیت على جثامین شهداء الخدمة

ومنذ الساعة السابعة والنصف صباحاً بدأت في جامعة طهران مراسم تشييع شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وإمام جمعة تبريز آية الله محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس فريق حماية رئيس الجمهورية مهدي موسوي والطيار طاهر مصطفوي ومساعد الطيار محسن دريانوش والمساعد الفني للطيار بهروز قديمي.

وعقب الصلاة ، حضر ابناء شهداء الخدمة عند قائد الثورة حيث قام بمواساتهم داعيا لهم بالصبر والسلوان.

وبدات مراسم تشييع جثامين الشهداء حيث من المقرر ان تنطلق من جامعة طهران وحتى ساحة آزادي بمشاركة الجموع الغفيرة التي توافدت منذ الصباح الباكر للمشاركة في هذه المراسم .

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