علییف یحضر السفارة الإیرانیة لتقدیم التعازی بمناسبة استشهاد الرئیس رئيسي

وحضر رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم، للتعبير عن تعازيه ومواساته بمناسبة استشهاد الرئيس ومرافقيه، في سفارة بلادنا في باكو ووقع على السجل التذكاري للشهداء.

وتجدر الإشارة إلى أن آية الله السيد إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استشهد مساء الأحد في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وكان آية الله رئيسي قد سافر إلى أذربيجان الشرقية لافتتاح سد "قيز قلعة سي" الحدودي، وتعرضت المروحية التي كانت تقله ومرافقيه لحادث في طريق العودة .

ومن بين شهداء هذا الحادث آية الله ال هاشم، إمام جمعة تبريز، حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية، مالك رحمتي، حاكم أذربيجان الشرقية، وعدد من الأشخاص الآخرين المرافقين للرئيس في هذه المروحية.

endNewsMessage1