تبریز تودع شهداء الخدمة بحضور جماهیري غیر مسبوق

وعلى الرغم من الطقس البارد والغائم، فقد احتشد أبناء أذربايجان الشرقية المخلصين في شوارع تبريز قبل ساعة من بدء مراسم التشييع و الوداع متوجهين نحو ساحة الشهداء للمشاركة في مراسم وداع شهداء الخدمة رئيس الشعب آية الله رئيسي،وزير الخارجية المخضرم امير عبد اللهيان ،امام الجمعة المحبوب حجة الاسلام آية الله ال هاشم،المحافظ المجتهد مالك رحمتي، وسائر الرفاق الآخرين.

كما شارك أهل السنة في مقاطعة أذربايجان الغربية اخوتهم بمراسم الوداع مما اضفى على هذه المراسم شعورا بالوحدة والتعاطف وتأكيدا على تآزر الشعب الايراني بكافة اطيافه وشرائحه في الأوقات الصعبة.

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