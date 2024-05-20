إیران.. إجراء الانتخابات الرئاسیة في 28 یونیو

وبحسب الروزنامة الانتخابية المعتمدة، سيتم تسجيل المرشحين من 30 مايو و حتى 3 يونيو، وستكون فترة الحملة الإنتخابية من 12 يونيو إلى 27 يونيو.

واثر الحادث المأساوي الذي تعرض له شهيد الخدمة السيد ابراهيم رئيسي تولى محمد مخبر منصب الرئاسة وفقا للمادة 131 من الدستور الايراني .

وسيتولى مجلس مكون من رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والنائب الاولى لرئيس الجمهورية التحضير لاجراء انتخابات رئاسية في مدة اقصاها 50 يوما .

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