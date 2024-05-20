إیران.. إجراء الانتخابات الرئاسیة في 28 یونیو
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عقد اجتماع رؤساء القوى باستضافه الرئیس الموقت محمد مخبر وبحضور رئيس السلطة القضائية محسني اجئي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ونائب رئيس الجمهورية للشؤون القانونية ونائب مجلس صيانة الدستور والنائب السياسي لـوزير الداخلية، حيث تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو 2024.
وبحسب الروزنامة الانتخابية المعتمدة، سيتم تسجيل المرشحين من 30 مايو و حتى 3 يونيو، وستكون فترة الحملة الإنتخابية من 12 يونيو إلى 27 يونيو.
واثر الحادث المأساوي الذي تعرض له شهيد الخدمة السيد ابراهيم رئيسي تولى محمد مخبر منصب الرئاسة وفقا للمادة 131 من الدستور الايراني .
وسيتولى مجلس مكون من رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والنائب الاولى لرئيس الجمهورية التحضير لاجراء انتخابات رئاسية في مدة اقصاها 50 يوما .