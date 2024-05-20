بعد إعلان استشهاده رسمیا.. رسائل تعاز عربیة وعالمیة بإلرئیس رئیسي

وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في منشور على منصة "إكس": "صادق التعازي لإيران حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث المروحية الأليم".

من جانبه عبر بيان لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن دعم بغداد للشعب الإيراني والقادة الإيرانيين في هذا الحادث المأساوي.



بدوره، قدم العاهل الأردني عبد الله التعازي لإيران بوفاة رئيسها والوفد المرافق له، مؤكدا أن "الأردن تتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".



وقدم النظام المصري تعازيه لإيران في إستشهاد رئيسي وعبرت الرئاسة في بيان عن تضامنها مع القيادة والشعب الإيرانيين "في هذا المصاب الجلل".



كما عزا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإستشهاد رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان .



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن العاهل حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، عزا بوفاة الرئيس الإيراني.



كما قدم رئيس النظام السوري بشار الأسد تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي في إستشهاد آية الله رئيسي.



‌وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور على إكس: "أشعر بحزن عميق وصدمة شديدة بسبب الوفاة المأساوية للدكتور السيد إبراهيم رئيسي.. وستظل مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران في الذاكرة دوما".



وعبر عن تعازيه لعائلته وللشعب الإيراني، مؤكدا أن الهند تقف إلى جانب إيران في هذا الوقت الحزين.



قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الاثنين في إستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووصفه بأنه كان صديقا وفيا لروسيا.



ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية التعزية: "تفضلوا بقبول خالص العزاء في المأساة الكبرى التي ألمّت بشعب جمهورية إيران الإسلامية".



وأضاف بوتين في برقيته "كان إبراهيم رئيسي سياسيا متميزا كرس حياته كلها لخدمة وطنه".



وقال إنه كان صديقا وفيا لروسيا و"قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية".



وأرسل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، تعازيه وعبر عن تعاطف بلاده مع إيران في هذه الخسارة الفادحة.



وأعرب بيان لحركة حماس، "عن مشاركتها الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، وعن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا الحادث الأليم والمُصاب الجلل، الذي أودى بحياة ثلة من خيرة القيادات الإيرانية التي كانت لها مسيرة حافلة في نهضة إيران، ومواقف مشرفة في دعم قضيتنا الفلسطينية، ومساندة نضالها المشروع ضد الكيان الصهيوني، ودعمها المقدر للمقاومة الفلسطينية".



وأضاف البيان: "نحن على ثقة أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستكون قادرة - بحول الله - على تجاوز تداعيات هذا الفقد الكبير، فالشعب الإيراني العزيز يملك مؤسسات عريقة قادرة على التعامل مع هذه المحنة الشديدة".

من جانبه قال بيان لحزب الله اللبناني، "نتقدم بأحر التعازي ومشاعر المواساة بفقدان الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ورفاقه في حادث تحطم المروحية".



من جانبه قال محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن: "تعازينا الحارة للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية... في استشهاد الرئيس رئيسي والوفد المرافق ونسأل الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسيبقى الشعب الإيراني ولادا بالقيادات المخلصة لشعبهم بإذن الله".



وأكدت الحكومة الإيرانية أن مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيستمر، وشددت على أنه لن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد.



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