من هو مخبر دزفولي الرئیس الایراني المؤقت؟

عُيّن في منصبه هذا في 8 أغسطس 2021 بعد أن اختاره الرئيس الراحل السيد ابراهيم رئيسي نائبا له.

هو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وكان قبل ذلك رئيسا للجنة تنفيذ امر الامام ما بين 2007 وحتى 2021.

كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركتي دزفول وخوزستان للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المستضعفين ونائب محافظ خوزستان.

حاصل على درجتي دكتوراه إلاولى في القانون الدولي والثانية في الإدارة وله عدة مؤلفات في مجالات الاقتصاد والقانون.

واثر الحادث المأساوي الذي تعرض له رئيس الجمهورية تولى مخبر منصب الرئاسة وفقا للمادة 131 من الدستور الايراني.

وسيتولى مجلس مكون من رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية والنائب الاولى لؤيس الجمهورية التحضير لاجراء انتخابات رئاسية في مدة اقصاها 50 يوما.

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