بیان الحکومة الایرانیة :المسیرة المجیدة لبطل وخادم الشعب آیة الله رئیسي مستمرة
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اصدرت الحكومة الايرانية بيان تعزية عقب اعلن نبأ استشهاد الرئيس الايراني اية الله ابراهیم رئيسي ومرافقيه.
وجاء في بيان الحكومة الايرانية الاتي:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
في ذكرى ولادة الامام علي بن موسى الرضا (ع) ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني الى بارئها ـوأصبح خادم الرضا (ع) آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء.