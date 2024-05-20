بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء برئاسة النائب الأول للرئیس الإیراني

ویاتي الاجتماع الطارئ هذا بعد استشهاد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتعرضت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية لحادث امس الأحد، بعد عودته من مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" مع الرئيس الاذربيجاني على نهر ارس الحدودي المشترك، وذلك في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وفي هذا الصدد، ستصدر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا.

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