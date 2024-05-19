قائد الثورة الاسلامیة: نسأل الله ان یعید رئیس الجمهوریة سالما

وأعرب آية الله خامنئي خلال لقاءه مع عوائل قوات حرس الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) عن امله في ان يعيد الله سبحانه وتعالى رئيس الجمهورية ومرافقيه الى احضان شعبه سالمين، داعيا جميع الإيرانيين إلى الصلاة من أجل سلامتهم.

وقال ایة الله خامنئي: ان حادث مروحية الرئيس الإيراني مؤسف ونسأل الله أن يعيده سالماً.

واضاف قائد الثورة الاسلامية: نؤكد للشعب الإيراني ألا داعي للقلق ولن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد.

وكانت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي الى تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران عصر اليوم الاحد اضطرات للهبوط بسبب ردائة الاحوال الجوية والضباب وتحاول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث،

وقتها، كان الرئيس الإيراني عائدًا من حفل افتتاح سد مشترك على الحدود ما بين إيران وأذربيجان، وهبطت المروحية في منطقة فرزكان، الأحد.

وكان يرافق الرئيس رئيسي على الطائرة وزير الخارجية حسین أميرعبداللهيان ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آل هاشم، وبعض المسؤولين الآخرين.

وتعد مروحية رئيسي ومرافقيه واحدة من ثلاث مروحيات كانت ضمن الوفد المشارك في حفل افتتاح السد، الذي حضره الرئيس إلهام علييف، في وقت سابق الأحد.

يأتي هذا في وقت وقت فرق الإنقاذ صعوبات تتعلق بظروف الطقس والتضاريس، التي تحول دون سرعة الوصول لمكان سقوط الطائرة، بحسب التلفزيون الإيراني.

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